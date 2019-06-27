台中市法制局長李善植（右）承諾將協助向法院爭取「視訊調解」，調解委員會的功能不受遠距隔閡 。（王文吉攝）

全台面積最大的行政區「和平區」，因中橫便道遭5、6月豪大雨毀損中斷，至今仍未搶通，梨山居民必須花5、6小時車程，繞道南投才能抵達區公所。當地調解委員爭取「視訊調解」，台中市法制局長李善植表示，將向法院請示，讓調解委員會的功能不受遠距隔閡。

台中市法制局日前巡迴和平區調解委員會舉辦座談會，局長李善植建議，民眾若有紛爭，不妨就近到當地的調解委員會，透過具公正人士身分的調解委員進行調解。若調解成立，雙方都能獲得圓滿結局，不僅可免除日後訴訟的舟車勞頓，也免除訴訟過程的曠日廢時。

現場許多調解委員表示贊同，有調解委員反映山區交通不便，加上中橫便道中斷，最近梨山居民前往和平區公所調解，必須繞道南投，車程增加5、6小時。建議若調解的其中一方住在梨山，一方就近在調解委員會，是否可以透過「視訊調解」，解決民眾舟車勞頓問題。

對此李善植表示，因梨山有1位調解委員，若雙方都在梨山，即可透過該調解委員，就近在梨山調解。若雙方分處梨山、山下，在中橫便道中斷情況下，民眾到區公所調解確實不便，將向法院請示，是否可以透過視訊方式解決。

此外，和平區土地多為原住民保留地，調解委員會常受理「原住民轉讓平地人耕作的土地糾紛」，和平區調解委員會主席鄒盛達現場請教法制局長李善植。鄒盛達表示，若確認原住民、平地人兩造雙方為違法轉讓，將不受理調解，土地紛爭只能循法律途徑解決。

(中時 )