張家聚落居民生活用水井目前聚落紋理佚失殆盡，古井保存環境與過去聚落、生活空間連結較薄弱，文化資產價值未達古蹟指定基準，將不列冊追蹤。(曹婷婷攝)

台南鐵路地下化沿線拆除工程進行中，緊臨東區前鋒路平交道、名醫蘇丁受診間不在拆除範圍，但周邊房舍拆遷一空，文史工作者憂心古宅存續，爭取提報古蹟，台南市文資處27日會勘後決議列冊追蹤；前鋒路1號張家水井則判定屬張家聚落生活使用水井，然聚落紋理佚失殆盡，未達古蹟指定基準，維持不列冊追蹤。

南鐵地下化工程持續推進，沿線不少拆遷戶陸續清空，5月初一度要拆除的前鋒路張宅因為卡著一口百年水井，整個計畫喊卡，文資處第一時間派專家學者鑑定，認為古井不具文資身分不列冊追蹤，不過，文史工作者再次補件提報爭取張家水井列為古蹟，加上一旁的蘇丁受醫生看診間也提報古蹟，今天同時進行2案會勘。

文資處指出，此次現勘主要針對新提出文史資料做檢視，以古井來說就是勘查水井內部構造及保存狀況，惟經整體評估討論，該水井屬過去張家聚落居民生活用水井，然目前聚落紋理佚失殆盡，古井保存環境與過去聚落、生活空間連結較薄弱，文化資產價值未達古蹟指定基準，將不列冊追蹤。

蘇丁受醫生診間是兩層木造建築，雖為戰後初期建物，然從現場天花板、編竹夾泥牆等延續日據時期匠師工法，雖未達古蹟指定價值，但蘇丁受為台南醫界耆老，昔曾任東區區長、議員等職務，具一定紀念性，決議列冊追蹤，後續由文資處進行基礎調查後，依法於6個月內進行審議。

文史工作者張明山說，蘇丁受光復初期被聘為東區區長，跟他同期的區長還有湯德章，蘇丁受診所原在目前湯德章紀念公園的圓環旁，湯德章228事件中遭槍決，蘇丁受遷回故居看診。文資處強調，蘇丁受醫生診間非屬拆除範圍，建議納入未來景觀規畫。

(中時 )