洋基在27日對戰藍鳥的比賽中，靠托瑞斯(Gleyber Torres)的再見安打氣走藍鳥，以8比7收下近12場第11勝，橫掃藍鳥之外也是連續第162場比賽沒有遭到對手完封，相當於一個完整的大聯盟賽季場數。而本場比賽桂格瑞斯(Didi Gregorius)和拉瑪修(DJ LeMahieu)雙雙開轟，洋基將連續開轟場次推進到29場。

不過這並不讓人高興太久，因為當家「重炮手」史坦頓(Giancarlo Stanton)本季傷後復出僅比6場比賽，又因撲壘導致右膝受傷。洋基總教練波恩(Aaron Boone)表示史坦頓右膝後十字韌帶拉傷，確定會進入傷兵名單，10天過後再進行評估。

同時這也代表史坦頓無緣這次倫敦海外賽的「基襪大戰」，洋基在史坦頓受傷後從3A拉上陶企曼(Mike Tauchman)補上空缺，並帶上內野手艾斯卓達(Thairo Estrada)作為倫敦賽第26人，捕手東岡(Kyle Higashioka)與投手亞當斯(Chance Adams)也會一同隨隊。

洋基將與紅襪在6月30日、7月1日於倫敦展開系列賽，洋基首場比賽將會由田中將大先發。雖然這一次海外賽是一趟速去速回的旅程，不過洋基球員還是會有2天的休息時間，他們表示會充分利用空閒時間探索倫敦，並且透漏非常期待。

(中時電子報)