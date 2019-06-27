為了更有效率找出C肝患者，今年的「救救肝苦人」進一步鎖定C肝超高盛行率地區，肝臟基金會推動3種不同形式的「類」地毯式篩檢，出人意料，嘉義縣阿里山鄉整體篩檢率可達9成，堪稱創下「金氏世界紀錄」！

近半年，肝基會選擇全台C肝風險最高5個鄉鎮之一的苗栗苑裡鎮、風險次高7個鄉鎮之二的嘉義阿里山鄉與嘉義市東區、西區，推動「類」地毯式篩檢活動，整體篩檢率有待加強，不過，只要測出病毒的民眾，治癒率8成。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，苗栗是全國率先推動B、C肝免費篩檢的縣市，非常重視防治，然而去年苑裡鎮被納入C肝風險最高之一，至少6個里的C肝陽性率超過20％，因此動員全縣資源配合肝基會進行篩檢，找到136位C肝患者，其中有87人不知已有C肝的新案。

苗栗在地的李綜合醫院收治這次苑裡篩檢個案的治療，該院總裁李順安表示，醫院每天都有肝膽腸胃科醫師開診，還要派個管師深入社區關懷，包括晚上騎機挨家挨戶拜訪、派車接送山區患者、費用減免等，希望根除苑裡的C肝。

嘉義縣阿里山鄉也是消除C肝的4個原鄉試辦地區之一，衛生所主任張泰昇花了4個月進行家訪，一一找出篩檢對象，全鄉3805人的篩檢率65.5％，如果扣掉「在籍不在戶」人口，其實篩檢率可達9成，拒絕檢測剩不到百人。

肝基會執行長楊培銘指出，苑裡的篩檢率在17至18％、嘉義市東區與西區逾10％，日本曾在2002至08全國首篩也不到20％，阿里山鄉達到9成篩檢率是全球最高，可以列入金氏世界紀錄了。

民眾不喜歡篩檢，主要是C肝不會立即致命，加上不實訊息影響或交通不便，因此衛生人員或個管師必須使出十八般武藝，包括派車載人、贈送物品、三顧茅廬套交情與撒嬌等，上山下海，備嘗辛苦。

楊培銘表示，肝基會未來目標是檢視C肝高盛行地區，突破篩檢困難與就醫困難2大障礙，找出「C肝未治療」與「不知自己有C肝」的民眾，並且讓他們都能就醫，台灣很有機會在2025年根除C肝。

(中時 )