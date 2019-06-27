文蛤大量暴斃後，文蛤殼成為難解的農業廢棄物問題。（周麗蘭攝）

雲林縣文蛤養殖產量占全國四成，近年來頻傳文蛤暴斃，原因之一可能是底土孳生病菌老化，縣長張麗善表示，若漁民有需要，縣府可規畫把疏濬漁港或大排的泥沙交換文蛤池的池土。

張麗善說，日前勘查最近暴斃的文蛤池，池裡高達六成文蛤死亡，此一現象目前雖尚未普遍發生，但近年陸續有文蛤池發生同樣情形，恐是冰山一角，組成輔導小組刻不容緩。

她表示，輔導小組研判文蛤池的池土可能物理作用不佳，天氣忽冷忽熱、下雨，致使文蛤暴斃，細菌孳生留在池底，周而復始成為病原，如果漁民有需要，縣府可把河川疏濬的砂土提供漁民當池土。

水利處長許宏博表示，每年疏濬大排與箔子寮漁港的海砂都有數萬立方公尺，但疏濬的砂土是國家資源，無法提供給民眾，以往是統一標售，若農業單位需要可提供，重點是合不合用。

農業處副處長陳炳坊表示，箔子寮疏濬作業的海砂很適合養殖文蛤與蜆的水池使用，只要鋪20至30公分厚就夠，沿海鄉鎮的縣議員強烈建議提供漁民申請利用。

去年台西鄉文蛤大量暴斃，文蛤殼被濫倒在偏僻防風林，因無人取締，一年來死殼小山越積越高。張麗善表示，未來會進行防風林的環境整理，200公頃的濁水溪裸露地需要文蛤殼定沙，但長久解決之道將召開跨局處會議討論。

(中時 )