共同社27日報導，大陸國家主席習近平為出席二十國集團（G20）大阪峰會，於27日乘坐專機抵達日本關西機場。這是習近平2013年就任國家主席後首次訪日。繼2018年5月大陸國務院總理李克強訪日和同年10月日本首相安倍晉三訪陸後，中日兩國再次實現領袖往來，或將促使日中關係進一步得到改善。

習近平將逗留至29日，27日將與安倍舉行會談並共進晚餐。面向2020年春季習近平作為國賓訪日，中日雙方將加快協調。此外，習近平也將於29日與美國總統川普會談，中美經貿磋商結果如何備受外界關注。

習近平與南韓總統文在寅的會談、與俄羅斯和印度的三國領袖會談以及金磚五國（BRICS）領袖會議等也在協調之中。

大陸國家主席上一次訪日是在2010年11月，時任大陸國家主席胡錦濤?出席亞太經合組織（APEC）峰會到訪橫濱。習近平2009年12月曾以大陸國家副主席的身分訪問過日本。

(旺報 )