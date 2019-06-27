行政院會上午通過「動物傳染病防治條例」部分條文修正案，新增不得故意散播有關動物傳染病的謠言或不實訊息，否則最高可罰新台幣100萬元。並納入網路電商相關規範，業者違法最高可處新台幣15萬元；相關罰鍰皆得限期改善、按次處罰。蘇揆說，口蹄疫才剛拔針，動物傳染病防治必須做到滴水不漏。

農委會說明修法重點，其中因應網路購物的風行，為規範網購平台販售境外應施動物檢疫物，新增條文規範電商業者販賣境外動物檢疫物應依動物檢疫機關公告採取必要的措施，以降低疫病病原隨貨品運送散佈風險，草案並明定違規者裁罰新台幣3萬至15萬元罰鍰。另為杜絕造謠風氣，新增規範處罰故意散播有關動物傳染病謠言或不實訊息者，處新台幣5萬元至100萬元罰鍰。

蘇揆在行政院會裁示，由於非洲豬瘟防疫挑戰嚴竣，另台灣正值申請成為口蹄疫的「拔針、非疫區」，台灣剛「拔針」，經過這段時間，希望這次能大大成功，讓23年來的努力有成果。這些關鍵時刻，動物傳染病防治必須做到滴水不漏，才能保護產業，才能守護民生。

蘇揆說，這次修正除擴大動物傳染病檢驗量能，以強化對動物傳染病檢驗效率外，也明確規範化製場及運輸業者執行運載作業應遵守的規定。此外，為避免防疫漏洞，防杜動物疫病藉由電商平台入侵，新增規範電商業者應加註防疫或檢疫警語、移除網頁內容等必要措施。

(中時 )