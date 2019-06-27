2019新課綱將實施，呼應教學實際需求，台中市所轄高中職實習課程教師將比照其他類科調降授課節數，由每周18節調降為16節，市府教育局表示，雖財政困難，市府編列3300萬元經費調降教師授課節數，健全師資結構，維護學生受教品質。

教育局表示，教育部5月14日修正發布《國立高級中等學校教師每週教學節數標準》，將實習課程教師教學節數調降2節，市府編列3300萬元經費調降教師授課節數，從政策面實施，健全師資結構，奠定技職教育良好基石，並將持續協助各高職投入在地產業的發展。

調降實習課程授課節數，受惠最多的是技術型高中師生，市府強調，支持在地技藝人才培育工作，推動青年投入在地產業，台中高工去年11月參加全國高中工業類學生技藝競賽，獲6金、6銅、15名金手獎、14名優勝，獲獎率74％，不僅全國第一，且三年內在此競賽二度拿下6面金牌，成績大放異彩。

教育局指出，節數減少讓每一領域老師授課節數差不多，教師有更多時間準備課程與教學，落實多元學習。

(中時 )