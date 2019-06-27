警方到場後緊急拉起封鎖線，並將倒塌路樹及破損枝幹移至路肩。(吳亮賢翻攝)

新莊區壽山路一帶27日凌晨驚傳死亡車禍，26歲的游姓女騎士下班返家途中，行經壽山路往新莊方向時，護欄外側路樹突然倒塌，游女閃避不及撞上後，當場摔飛、頭部重擊地面，緊急送醫後仍宣告不治。

據了解，游女今凌晨1時許自林口某餐廳下班後，騎車回板橋住處途中，經過新莊壽山路時，疑似因為連日大雨、土石鬆動，護欄外側的1棵路樹突然倒塌，橫跨在路面，造成游女反應不及迎頭撞上，連人帶車慘摔路面。

當時游女後方還有一名男性騎士，但因距離路樹較遠，煞車後打滑自摔，傷勢並不嚴重，隨後自行起身並上前查看後，看見游女慘摔路面，趕緊撥打119求救。

警消人員到場後，發現游女頭部受到重擊，當場失去生命跡象，緊急送往林口長後搶救後，仍宣告不治。

警方表示，經抽血檢驗後，游女並無酒駕情形，由於案發現場無監視器畫面，詳細事發原因，仍待進一步調查釐清。

(中時 )