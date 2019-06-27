長榮空服員罷工引爆的勞資大戰，在桃園市空服員職業工會釋出重大讓歩下，雙方可能重回談判桌。但勞權律師蔡瑞麟日前直指，桃園市的職業工會不能在桃園以外的地方投票決定罷工， 因此主張此次工會發動的罷工並不合法，對此，律師林智群表示，此法律見解很有殺傷力的，並不好對付。

蔡瑞麟律師日前舉出四點，認為這次長榮航空服員的罷工不合法，他特別點出其中一條，依工會法第9條，桃園市的職業工會，不能在桃園以外活動，所以，設在非桃園的投票所，都是違法的。因此他說，長榮的高雄空服員根本是白罷工了。

林智群昨在臉書上發文提到，陳宇安律師最近跑去蔡瑞麟律師臉書踢館，有網友來問他意見。他首先說，自己立場跟陳律一樣是支持空姐的。雖然蔡律立場見解不同，不過他有說出理由。他覺很棒，法律這種東西，本來就是有不同見解，立場不同沒關係，重點是要提出理由。

陳律主要酸蔡律的，是他寫勞爭法第54條要全體會員同意，說他寫錯了，但林智群看了蔡律的說明，認為應該是文字問題，不是法條內容弄錯，拿這個強調蔡律不專業，並不客觀。

當然在一般人眼裡，律師懂法條，是最基本的要求，不過在律師界，法條是隨時都可以查的，甚至律師考試，考試院都幫你把法條準備好，重點是看你在個案裡面的法律分析能力，所謂的法律專業的核心，其實是可不可以看出問題點，並提出解決辦法！

林智群說，其實蔡律提出的東西，在訴訟上是很有殺傷力的，長榮航空現在提告請求工會賠償（每天3400萬元），前提要件就是罷工不合法，那如果罷工程序裡，參與投票的會員不具備投票資格，那確實是會影響罷工合法與否的！

桃園職業工會既然是「桃園」職業工會，那就是只能收在桃園地區服務的空服員，但是這次參與罷工投票的會員裡面，有高雄服務的空服員，那就會產生罷工決議是否無效的問題！

林智群比喻，公司有1000個空服員，全體投票過半數通過罷工決議，那後來發現參與投票的人裡面，有100個不符合資格，那這個罷工決議還能說是有效嗎？或是說剔除掉不符合資格的空服員後，還是有效？（法院通常不會這樣處理的，無效就是無效）

林智群認為，這個問題，其實是一個訴訟上攻擊防禦，也是工會跟公司打官司過程中，一定會被提出來檢視的，蔡律提出這個問題，其實是有意義的！你不能因為他的立場跟你不同，就醜化他，攻擊他法條內容沒搞清楚，在訴訟裡，攻擊對方律師不專業，是不會得分的！（強調對方律師很差，也不代表你比較好！）重點是，要怎麼回應對方律師提出來的質疑！

林智群認為，蔡律提出了一個好問題，一個不好對付的問題！後來了解蔡律的資歷，他打了不少勞動官司，隨便數一數就超過30件，蔡律在勞動法這一塊，是很有實力的！

不少網友留言表示認同，「蔡律師攻桃園工會這點真的直取命門」、「感覺很像遊戲王一樣，不到最後一張牌翻完，你都不知道會怎麼演」、、「門檻還好，我比較怕的是法官直接宣布投票當場無效」、「蔡律師的分析非常專業⋯這個工會很不專業，看不出來有解決勞資紛爭的意圖，反而像在開戰場與資方廝殺」。

(中時電子報)