金車文教基金會昨公布「青少年暑假生活休閒問卷調查」指出，約8成（79.3％）青少年不會煩惱暑假休閒生活，但也有73.7％表示最想要的休閒活動是「玩手機」。專家擔憂，青少年說今夏不煩惱，難不成是打算宅在家與3C為伍？

這項「青少年暑假生活休閒問卷調查」是在6月初進行，對全台14個縣市36所學校的小五到高二學生發放問卷，有效回收3058份，在信心水準95％以下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查指出，79.3％青少年不會煩惱自己的暑假休閒活動安排，但卻有超過半數以上不會自己蒐集暑假休閒活動資訊，暑假活動主要由自己決定的則有42.4％。

青少年放暑假最想去哪裡？調查顯示，第一名是在家裡（80.1％）、第二名是去百貨公司（30.9％）、第三名是去學校（24.3％）。主要從事的活動是玩手機（73.7％），其次是聽音樂唱歌（41.7％），再來是運動（39.7％）。

進一步分析發現，除了把「玩手機」當休閒生活外，各階段青少年選擇休閒活動大不同，國小生最喜歡的休閒活動是運動（49.7％）、國中生最喜歡聽音樂唱歌（43.2％）、高中生最喜歡睡覺（46.3％）。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，暑假是孩子自我學習的黃金時刻，但竟然有這麼高比例在這段時間最想從事的活動是「玩手機」，這讓人擔心，一個暑假過後，孩子會網路成癮及近視度數加深！她建議家長，可安排親子旅遊，或鼓勵孩子走到戶外。

桃園錦興國小老師林靜婷認為，休閒活動是一種態度，國小階段由家長一起陪伴引導，有助於國高中階段規畫休閒活動的能力。她建議規畫休閒活動時，可以朝休閒、放鬆、娛樂及求新等四大內涵為方向，讓孩子在放鬆身心的同時，也能擴展智能並提升經驗。

師大附中學生陳昱丞說，沒有太期待暑假到來，因為擔心假期會讓自己變得怠惰，所以即使放暑假也還是會到學校參加活動，盡量保持規律生活，並在課業與休閒活動間取得平衡。

(中時 )