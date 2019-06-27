近來一段影片在大陸網路瘋傳，影片中一名女醫師蹺著二郎腿嗆病患：「我想給哪個看就給哪個看」，態度非常囂張。不過影片傳出後，該名女醫生已遭所屬醫院下令「下崗學習」，視其態度決定進一步處置。

影片中這名穿著白袍的女醫生，蹺著二郎腿、歪斜坐在椅子上，神氣地對病患說：「我當醫生的，我想給哪個看就給哪個看，我不想給哪個看，我就是不得給哪個看……我這個醫生就是有這麼翹。」據大陸媒體報導，南充市中心醫院已出面承認，這段影片拍攝地點位於該院婦科住院病區，涉事者為婦科肖姓醫生。

據了解，這段影片拍攝時間是6月24日上午，當時，之前在該院做婦科手術的女患者羅女士，因手術有後遺症，在親人陪同下，希望讓肖醫生再幫忙看一看，而影片內容就是肖醫生的回應。

最跩女醫生蹺二郎腿嗆患者：我想給誰看就給誰看。（取自大陸視頻）

對此，南充市中心醫院表示，首先，真誠地向因肖某醫生不當言行造成傷害的患者致以深深的歉意，其次，醫務科已按照相關規章制度，責令肖某醫生立刻下崗學習，認真反省，深刻檢查，並通報全院，視其認識態度做出進一步處理決定。

(中時電子報)