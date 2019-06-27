公務員懲戒委員會7月2日審理台大校長管中閔違法兼職案，國家政策研究基金會今天提出3點質疑，強調本案是雙重標準、綠色恐怖、小題大作，為了拔管，不惜翻舊帳、搞「公審」。

國家政策研究基金會表示，公懲會曾經審理過無數社會矚目重大案件，例如：國安會前秘書長邱義仁的巴紐案、前教育部長吳茂昆被控盜用東華大學專利案等，卻為何獨挑管中閔「公審」？是雙重標準。

國家政策研究基金會指出，為了阻止管中閔當上台大校長，蔡政府發動國家機關，上至總統府、行政院、監察院，下至教育部、內政部、陸委會、金管會及檢察官等，集立法、司法、監察及行政部門，鋪天蓋地追殺。如今管中閔當了台大校長，又是彈劾又是「公審」，其「公審」程序和內容是否適當？對當事人是否公平？旁聽者會不會被動員而來，企圖形成輿論壓力，影響法官？這是綠色恐怖。

國家政策研究基金會強調，此一事件是管中閔過去任職政務官之事，實與現職無關。為了拔管，不惜翻舊帳、搞「公審」，蔡政府打算無止盡地窮追猛打下去嗎？

公懲會預定7月2日審理「管中閔違法兼職案」，創下主動公開審理案件的歷史紀錄，國家政策研究基金會說，此案明顯有政治力操作。

另外，國家政策研究基金會明（28）日上午10時舉辦「『公』懲會『管』很大？！ 」記者會，由教育文化及體育組召集人張國恩主持，信律國際法律事務所律師王瀚興、國民黨立委參選人李永萍、泰鼎法律事務所律師葉慶元出席。

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