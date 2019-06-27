金門地檢署主任檢察官吳錦龍（中）召集組成拍賣和執行小組，順利拍出2艘越界作業的大陸砂船。（金門地檢署提供）

金門地檢署今（27）日以總價新台幣2500萬元，順利拍賣因越界作業遭海巡逮捕的大陸抽砂船「宏興769號」和「海潤9688號」，期待用鐵腕遏阻對岸船舶惡劣行經，確保海洋生態和國土安全。

這也是金門地檢署繼2017年、2018年間分別拍賣陸籍「遠泰99號」、「順興929號」抽砂船共2551萬7千元後，再次對越界抽砂的大陸船隻，指揮海巡署採取查扣、沒收犯罪工具的嚴厲措施。

該署主任檢察官吳錦龍召集組成拍賣和執行小組，其中「宏興769號」現場投標者8件、「海潤9688號」現場投標者9件。最後，「宏興769號」以新台幣1200萬元拍出，「海潤9688號」則以1300萬元拍出，共拍得2500萬元。

金門地檢署檢察長洪家原表示，越界抽砂犯行絕非一般的竊盜案件，嚴重破壞國土、危害國安，並影響生態環境和沿海漁場，侵害法益甚巨，檢察官自當從嚴訴追，以彰顯「無人能因犯罪獲利」的刑罰政策。

(中時 )