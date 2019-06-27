台北市議員邱威傑也是網紅呱吉27日下午突然現身桃園市空服員職業工會罷工現場，聲援罷工空服員，他表示，這次長榮空服員罷工訴求可能不太一樣，但與過去華航機師等罷工行動過程、舉動可能差距不大，但資方可能有過去的經驗參考，所以他們採取的公關戰術非常伶俐，的確帶動社會上的一些風向。

邱威傑表示，空服員在過去，尤其在批踢踢以男性成員較多的社群，容易對空服員這個職業，有一些過度的幻想，覺得他們過得比較生活很優渥，然後每天打扮很漂亮，甚至也因此產生這些女孩子，就是小公主的印象，可是說真的要，能夠站出來罷工他們要放棄非常多正常說生活的一些權利，或者是快樂，犧牲一些事情事情才能夠做罷工這件事情，「她們不可能是小公主」。

媒體問邱威傑，如此力挺罷工會不會被外界酸？邱威傑說，如果一開始擔心這個問題，就不用從政了，從政以來，他也介入幾個爭議性的大議題如巨蛋，「只要我認同這個觀點，我就會去做。」

邱威傑說，有人在網路上問他，是不是「網路糗爺」？他們說，糗爺有一股神祕力量，「經常站在風向錯誤的地方」，他認為這並不是批評而是讚美，從過去到現在，他從不因為風向正確而選擇自己的路線，都是堅持自己個人的原則，之前在華航機師罷工時，他也是站出來，說出了一些比較正面的一些評論。

(中時 )