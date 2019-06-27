內政部今天宣布，原定7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年實施，於明年7月1日正式上路。內政部強調，延後實施是考量施工人員對於施工技術未能全面熟悉，業界反映尚難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，因此不得不做出延後一年實施，並要求建築業界加速磨合的決定。

內政部表示，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源，2011年內政部建築研究所完成隔音法制化研究後，內政部營建署召開10次專案小組及2次建築技術審議委員會審議，最後於2016年6月7日修正分間(戶)牆、昇降機房及機械設備隔音規定，空氣音隔音已於2016年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予3年緩衝期，自今年7月1日施行。

內政部指出，分戶樓板衝擊音工法，台灣非率先獨創國家，世界各國大多透過建築法規，強制要求建築構造基本隔音性能，經過3年緩衝期間，近日國內橡膠隔音墊業者表示緩衝材之施工方法已然成熟，也經相關試驗佐證橡膠的耐久性，緩衝材所增加成本也在合理範圍，目前國內相關材料供應無虞。只有施工業者反映目前施行困難點，是因為工法密合性仍有改善空間，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，不確定性高不利廣泛推廣。

內政部強調，綜合各方提出的訴求，考量建築是結合各項材料與技術而綜合呈現，部分業者未能在緩衝期間內調適得當，鑑於日後衍生消費糾紛，反而造成政策阻礙，不得已作出延後一年實施的決定。

內政部同時強調，未來一年緩衝期間內，內政部會與各業界共同宣導推動「寧靜宅」的理念，並由公部門率先以合約方式提早實施隔音要求，用實際案例成效與做法，供各界了解，爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備。另外，內政部也會協助材料業者推廣其材料及隔音技術，協助相關公會辦理教育講習會，推廣及交流樓板衝擊音隔音構造工法。

(中時 )