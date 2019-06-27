根據韓國電視台報導，2018年印尼雅加達亞運女子跳馬冠軍、現年17歲體操小將呂瑞靜（Yeo Seo-jeong）在上周的一場比賽完成了一項前直720、難度高達6.2的新動作，獲得國際體操總會認可，進而決定以她的名字來命名這個新動作。

在體操這個領域當中第一個在比賽中完成新動作的運動員都可以獲得用自己的名字來命名的殊榮，台灣一哥李智凱先前就曾經嘗試過，可惜失敗。

呂瑞靜可說是繼承父業，她的父親呂洪哲本身就是體操世界級名將，曾在1994年廣島亞運與1998年曼谷亞運奪得男子跳馬金牌，同時也是1996年亞特蘭大奧運男子跳馬銀牌，包含了兩個前900的高難度動作都是以他為命名。

其實呂瑞靜早在去年就曾經嘗試完成新動作，但當時由於落地不穩而沒能獲得國際總會承認，如今在挑戰成功後幫助自己更上層樓，有機會在2020年東京奧運成為奪得獎牌的韓國女子體操第一人。

(中時電子報)