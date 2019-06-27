美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（OPIC）代理總裁兼執行長戴維·比海吉（David Bohigian）昨天訪台，並與國際合作發展基金會洽談未來的合作計畫，以協助台灣維護邦交關係且更有意義參與國際。

國合會與OPIC、巴拉圭區域銀行5月上旬簽署三方合作案，推動微中小企業及婦女融資。比海吉今天在與媒體座談會上指出，這是OPIC首次與台灣進行投資的計畫，也是未來其他區域合作計畫的起點。「我也造訪了海地、聖露西亞、尼加拉瓜、吐瓦魯、宏都拉斯、瓜地馬拉，這些國家將會是OPIC與國合會優先合作的國家。」

比海吉強調，OPIC與台灣的合作案彰顯了美國重視與台灣關係密切的國家，也彰顯了美台之間共享民主與繁榮的價值。尤其台灣的「新南向政策」與美國的「印太戰略」契合，藉由美台合作，相信可以解決區域問題並促進安全與繁榮。

OPIC即將於2019年10月轉型成嶄新、現代化的機構，稱為「美國國際開發融資公司」（DFC）。DFC的投資上限為600億美元，比OPIC上限增加一倍多，並擁有股權授權等新工具，如此一來，DFC將擁有更多資源投資印太區域等優先投資區域。外媒分析，此一舉動是衝著中國大陸的「一帶一路」而來。

對此，比海吉表示，二戰結束後的馬歇爾計畫讓美國認知到富裕繁榮的社會對全球有益，這也有助於促進全球的和平與繁榮，當國家想要發展自己國家的經濟，要先考慮融資的交易是否能達成雙贏而非贏家全拿的局面。

比海吉指出，投資計畫是要為當地勞工提供就業機會，強而有力的透明度與反貪腐措施，並確保計畫是保護環境與經久耐用，「很重要的是，我們會確保計畫不會讓接受國陷入經濟困境。」

(中時 )