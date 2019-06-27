2020大選將至，民進黨總統初選結束已落幕，黨主席卓榮泰29日起將率團赴美訪問10天，隨行的民進黨立委李俊俋表示，美國僑胞很多，此行希望能讓大家了解民進黨現況與台灣政治局勢，跟大家溝通黨的觀念，也呼籲大家明年回來投票。

民進黨發言人李問今表示，卓主席訪美期間亦將與美國智庫及各界人士交換意見，以鞏固並強化台美關係。

2015年蔡英文曾以民進黨主席身分訪美，展開「點亮台灣‧民主夥伴之旅」，相隔4年後，民進黨主席再度訪美。

李問指出，卓榮泰主席此行應邀於全美台灣人夏令會及台灣鄉親舉辦的多場活動發表演講，感謝他們對台灣的堅定支持，以團結支持總統連任、立委過半、守護台灣自由民主作為目標。

李問提到，訪問期間，卓榮泰主席將造訪四個美國大城，與當地僑胞互動及座談，感謝他們對台灣的愛護與支持。民進黨也十分感謝美國各界友人及所有僑民，對卓主席此行提供協助。

李問表示，行程安排方面，卓主席一行將於6月29日至7月2日訪問華府，7月3訪問紐約，7月4日至5日訪問費城，7月6至7月7日訪問休士頓，預計於7月9日結束訪問返抵台灣。

卓榮泰這次參加全美台灣同鄉會美東、美南台灣人夏令營，並在夏令營中以「大師兄政治路」為題進行演講。

訪問團員包含立法委員李俊俋、立法委員暨國際事務部主任林靜儀、副秘書長郭昆文、主席特助蔡沐霖、發言人李問、社團部主任吳濬彥及政策會副執行長陳彥霖等成員。

(中時 )