為促進台中與其他縣市調解業務經驗交流與觀摩，台中市府法制局27日邀請台中市29區調解主席及委員前往新北市林口區公所參訪，就調解業務推動進行經驗交流。法制局長李善植表示，台中市調解成立率高達92％，調解績效全國第一。市府將持續精進，讓調解委員會做市民最佳後盾。

參訪行程由法制局主任秘書陳彥宏率隊，與新北市林口區長劉淑芬、新北市政府法制局長黃怡騰、調解主席張國誌等人進行座談，就調解業務交流分享。

李善植指出，107年度台中市調解結案件數總計2萬2098件，調解成立件數計2萬0330件，調解成立率高達92％。經內政部統計，調解績效全國第一。為提升民眾對調解業務的滿意度，提供更精緻的調解服務，特別選擇新北市調解業務績優的林口區公所作為參訪的典範。

法制局對新北市林口區公所對於調解業務的創新措施，透過線上聲請系統填寫表單，不用到場即可申請調解，調解委員審查後通知雙方到場調解，讓參訪委員留下深刻印象。

法制局表示，林口區公所調解委員會與新北地院合作訴訟程序視訊諮詢服務，是法院結合地方政府資源，跨機關合作，協力使司法為民再向前跨出一步，台市府也將於9月開辦訴訟程序視訊諮詢服務，作為業務便民的參考。

(中時 )