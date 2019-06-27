▲緊臨北港溪旁的泰雅渡假村，可體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激，並欣賞山巒疊翠之美。（楊樹煌攝）

▲暑假憑縣內消費發票入住泰雅皇宮除可享八折優惠並可再折500元住宿費。（楊樹煌攝）

暑假將屆，泰雅渡假村在南投縣13鄉鎮市長聯誼會上釋出大利多消息，遊客只要在南投縣任何鄉鎮市消費滿500元以上，憑發票入住泰雅渡假村除可享受八折優惠，並可再折500元住宿費！讓在場的鄉鎮市長都大表支持！

南投縣13鄉鎮市長聯誼會此次在泰雅渡假村舉行，全縣13鄉鎮市長及鄉鎮民代表都齊聚，泰雅渡假村總經理李吉田特親自接待，並與首長們交流，李總突發奇想，提議【暢遊南投住泰雅，憑發票可享8折再折500元住宿費】等優惠，首長們都大表支持，也期待在各鄉鎮的合作下，能共同拉抬南投暑假觀光旅遊人潮。

泰雅渡假村李總經理表示，為迎接暑假的到來，泰雅將祭出夏日消暑雙重優惠，第一重是凡遊客在7／1-8／31曾在南投縣13鄉鎮市任何地區，消費滿500元以上，憑7、8月份正式發票等消費憑證入住園區，平日8折還可再折抵500元住宿優惠，每張發票可優惠一房，每日限量請把握機會。

第二重優惠是，遊園區戲水泡溫泉只要199元（約4.4折）一票玩到底！但需注意以上優惠不得與其他優惠合併使用，且無法折換現金，非常感謝南投13鄉鎮市首長對優惠活動的支持，也誠摯的邀請全國民眾到南投來旅遊。

(中時 )