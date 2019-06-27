疾管署今（27）日公布國內中部出現1起境外移入麻疹個案引發國內接觸者感染的群聚事件，2個病例在急診偶遇發生感染，目前必須追蹤510人接觸者，使得今年國內的麻疹病例累計破百人。

今天公布的指標個案為中部1歲女童，今年3月上旬隨家人至越南探親，6月2日返國，6月4日發病、7日出疹，8日晚間至中部某醫院急診就醫後收治住院，經通報檢驗確診為麻疹。

疾管署副署長莊人祥指出，個案一開始被診斷為「橫隔膜疝氣」，等待手術期間一直高燒，在此之前沒有人懷疑是麻疹，後來會同感染科醫師才確診，據了解，這位女童未滿一歲沒有接種麻疹疫苗而出國，不料在越南感染麻疹帶回國內。

就在指標個案女童前去醫院急診時，感染了中部1位7個月男嬰，被衛生單位匡列指標個案急診就醫的接觸者，6月22日發病、23日出疹，今（27）日正式確診為麻疹，目前住院隔離治療中。

該2名個案檢體經疾管署檢驗比對，確認為同一型病毒株，研判為群聚事件。衛生單位現已掌握相關接觸者共510人，將持續監測至7月15日。由於指標個案停留醫院日期較長，該醫院加強工作人員MMR疫苗接種，並落實院內監測及相關感染防治措施。

今年以來，國內累計101例麻疹病例，66例為國內感染、其中46例為接觸者，35例為境外移入病例，感染國家以泰國與越南各10例、菲律賓6例為多。

(中時 )