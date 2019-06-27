進榜全球最佳年輕大學排名的朝陽科大，提供學子多元海外體驗學習機會，強化國際競爭力。圖為資訊學院學生赴德國攻讀雙碩士。（林欣儀翻攝）

英國《泰晤士高等教育特刊》公布「2019全球最佳年輕大學排名」（Young University Rankings），針對建校未滿50年的大學進行評核，共有來自全球60個國家、351所大學入榜，其中，台灣有13所大學入列，而朝陽科技大學表現亮眼，是全台唯一進榜的私立科大。

這項排名是採用教學、研究、論文引用影響力、國際展望、產學收入等5大範疇、共13項指標評比，包括香港科技大學、新加坡南洋理工大學、法國巴黎文理研究大學都入榜。朝陽科大校長鄭道明表示，創校25年的朝陽能以卓越辦學聲望及國際合作成果躋身全球最佳年輕大學之列，感到相當榮幸。

鄭道明強調，朝陽在2018至2019年間已接連在多項國際化權威排名有傑出表現，包括躋身英國泰晤士世界大學影響力排名201至300名、亞太地區最佳大學排名300＋、全球新興經濟體大學排名350＋及全球最佳大學排名1000＋等11項排名都是台灣唯一進榜的私立科大，辦學質量受國際肯定。

朝陽科大指出，學校重視核心發展、深耕在地且展現舉足輕重的社會影響力。在提升研究能量方面，特別禮聘俄羅斯科學院士暨波蘭工程學院院士史齊伯博士、愛丁堡大學商學院榮譽教授佛列克博士等國際級大師加入教學研究團隊，卓越學術成果受注目。

在整體國際競爭力方面，校方強調，朝陽已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，交流遍及世界五大洲、最遠達非洲波茲瓦納與阿拉斯加半島，並持續推動千人海外體驗學習計畫，供菁英學生遊學、海外姐妹校交換學生及雙學位、雙聯學制、移地教學、短期交流研修及研習營等出國交流及研習進修的多元管道，成果耀眼，盼讓畢業生能接軌全球就業市場。

(中時 )