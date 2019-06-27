ZEBRA由黃仁人主廚領軍的廚師團隊推出專屬於「台中味」的「梨果、夏宴」。(馮惠宜攝)

台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳推出「梨果、夏宴」搭配台中購物活動，7月10日起用餐還有機會抽中千萬豪宅、百萬名車。（馮惠宜攝）

夏季東勢高接梨盛產，台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與東勢區農會合作推出「梨果、夏宴」運用中台灣豐饒的系列物產烹調出一道道令人食指大動的佳餚，且搭配台中購物活動，7月10日起用餐還有機會抽中千萬豪宅、百萬名車，台中大毅老爺行旅更加碼「星光客房」一夜住宿券。

位於台中大毅老爺行旅的一樓自6月29日起至8月11日由黃仁人主廚領軍的廚師團隊將大顯身手，蒐羅中部當季的新鮮食材，如東勢水梨、五彩甜椒、黃瓜、新社香菇及大安豬等中台灣特有梨果物產，並以義大利烹調手法完整呈現在這次的夏季饗宴中，一系列貼近在地的感動滋味，不僅縮短產地到餐桌的距離，更讓美食成為載體，盛裝台中的風土和四季好風味。

套餐一開始就以義大利風乾伊比利火腿搭配東勢豐水梨，淋上山蘿蔔葉及波菜打成的汁揭開序曲，而湯品則是「后里絲瓜蛤蠣濃湯」，沙拉「本地農場旬令時蔬佐東勢柿子苦茶油醋」擷取台中當地多達21種蔬果鮮菇，以東勢手工壓制的苦茶油及柿子醋調製而成的油醋醬。

套餐中包括三道主菜，「炭烤究好戰斧豬排配美東客家金桔醬」重達24盎司帶骨豬排，以香草油醃漬後烤至焦香油滑，沾上酸甜客家桔醬更顯美味。另一道「香煎桂丁雞腿捲佐腐乳醬」採台灣頂級桂丁雞腿肉抹上豆腐乳捲起，外層先以地瓜葉包覆再香煎，嚐來柔嫩彈牙、回味無窮。套餐的甜點「麻芛海綿蛋糕」配上香甜可口的橘子醬，為這場家宴畫下幸福的句點。

(中時 )