英國《泰晤士報高等教育特刊》27日公布千禧年世界大學排名，在64所優良大學中，位於台中的亞洲大學榮獲世界44名、是台灣唯一進榜的私立大學；此外，高等教育特刊同時公布世界年輕大學排名，台灣共13所大學上榜，亞大位居201至250，為台灣非醫學類第1名。

亞大副研發長殷湄晶指出，《泰晤士報高教特刊》從全球創校50年內的大學中選出351大排名，再從351所大學中選出公元2000年後設立的千禧年世界大學排名，其評比項目包括各大學的教學、研究、論文被引用率及國際合作、產學合作等5大面向、13項指標，全球共有29國、64所大學入榜。

校方指出，全台灣在21世紀設立的大學共有43所，其中只有亞大、國立高雄大學入榜，而亞大又位居全台第1名。其實，亞大近5年來已獲英國泰晤士報18個項目的百大大學排行，也榮登上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等3大國際大學排名，教學績效獲國際肯定。

「加速國際化、推動師生國際移動力是亞大辦學重點！」亞洲大學校長蔡進發表示，目前全世界有25國、650位國際學生在亞大就讀，且學校每年送出約1000名學生到國外進修、實習或參加競賽、發表論文，顯見亞大師生的國際就業、升學移動頻繁。

蔡進發強調，亞洲大學近年來依循產業趨勢發展，陸續成立大數據、金融科技與區塊鏈、人工智慧與3D列印、網路成癮防治等多個研究中心，藉以帶動師生研究風氣，並與美國史丹佛、密蘇里大學，日本京都等世界知名大學進行合作交流，拓展世界能見度。

而因應人工智慧時代來臨，蔡進發說，亞大也與微軟公司、台灣人工智慧學校合作，成立AI人工智慧學院，並首創AI圖書館、設有AI練功、AI產品研發體驗坊等。

(中時 )