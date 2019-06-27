龍華科大遊戲系同學加入《女神聯盟M》的新媒體行銷策略，激發令人驚豔的火花。（賴佑維翻攝）

龍華科大遊戲系與艾肯娛樂攜手產學合作，共同培育遊戲產業關鍵人才。（賴佑維翻攝）

韓系風格的RPG魔幻手遊《女神聯盟M》在台捲起旋風，龍華科技大學運用專業課程與當紅手遊的協同教學，產業相關知識與行銷策略外，更為莘莘學子提供學以致用的創作舞台，共同培育遊戲產業關鍵人才。

龍華科大校長葛自祥表示，產學合作是由遊戲系副教授蔡至維與遊戲大廠艾肯娛樂進行3個月的產學合作，將學期課程專題直接結合產品發售行銷宣傳，由艾肯娛樂提供創作平台及競賽獎勵等業界資源，讓200餘名遊戲系同學加入《女神聯盟M》的新媒體行銷策略，並推廣視覺素材設計與製作。

蔡至維副教授指出，艾肯娛樂在這次的產學合作中，包含《女神聯盟 M》遊戲製作人、行銷總監及產品經理等團隊，全程參與整個課程設計與進行，讓同學能夠提高對遊戲產業的深刻認識與需求，同時開發同學們的專業創意與實務技巧。

協同教學是以龍華科大「3D 光效與特效合成」、「數位遊戲角色設計」與「動態影像處理」的3大專業課程內容為主，由艾肯娛樂提供創作平台，讓學子們參與行銷推廣視覺素材設計與製作，並由《女神聯盟 M》遊戲製作人、艾肯娛樂主管，以及參賽作品影片的網友觀看人數等相關數據，綜合評選出最終得獎的前3名作品。

艾肯娛樂除提供龍華科大遊戲系學子盡情展現所學的創作舞台，為鼓勵同學發揮精彩創意，艾肯娛樂並提供高額獎勵，包含專業電競筆電、高階手繪版等電腦繪圖相關設備作為獎品，同時提供5萬元的專屬助學獎金，給網路曝光率最高的冠軍隊伍！

《女神聯盟M》為一款以韓系美學風格為主的RPG魔幻手遊，遊戲以可愛的Q版角色於遊戲中進行戰鬥，帶給勇者們煥然一新的遊戲體驗。艾肯娛樂此次與龍華科大攜手進行產學合作，讓對遊戲產業有興趣的莘莘學子，能夠獲得實務操作的學習機會，大展長才，期望強化學生跨領域所需創新知識與實務技能，進而打造學子職場黃金競爭力。

(中時 )