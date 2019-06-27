宋仲基與宋慧喬離婚原因眾說紛紜，外界摸不著頭緒。但是韓國的法界卻分析，如果依照過去韓國藝人宣布離婚的模式，與韓國法界的訴訟規則，這次雙宋離婚消息會曝光，主要是宋仲基主動要求律師擬好聲明後發佈，而在韓國由男方主動宣布離婚的狀況幾乎是特例，宋仲基會這樣做，很有可能問題是出在宋慧喬身上。

據了解，韓國藝人過去從未有用主動宣告的方式來宣布離婚，因此宋仲基主動發布消息宣布離婚，在韓國不管是民間或演藝圈，可說是相當特別的狀況。韓國法界分析，宋仲基用主動公開，而且透過申請離婚調解，在韓國的民法中，通常是沒有過錯的一方才會願意申請調解。

法界舉例，以韓國法律而言，若雙方採取訴訟離婚，至少還有一到三個月的訴訟期限，而且雙方必須見面或是協調討論後續種種問題後才可進入法院。若是透過調解方式離婚，雙方可透過委任律師快速進行即可，雙方彼此不必再見到面。

如果從以上分析看，雙宋可能真的想快速處理離婚問題，所以才選擇用調解方式，但也可明顯看到，2人之間這段日子以來的歧見一定也很深，否則不會用速戰速決的方式切割過去2仁夫妻間的感情。

因此韓國法界分析，這次雙宋婚姻出現問題，依照這種模式，極有可能是問題出在宋慧喬身上。

(中時電子報)