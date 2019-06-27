經期太無感竟差點釀大禍。旅遊正妹作家安柏在臉書發文，近日因急性膀胱炎，腹痛掛急診，原以為自己身體變差，直到洗澡發覺下體發出惡臭，順手一摸，才驚覺生病竟是因「月亮杯卡在體內一個禮拜」，讓她驚呼，「差點休克死在自己手裡」。

安柏昨在《Wanderlust Amber安柏不在家》臉書粉專發文，前陣子有在關注環保月亮杯，入手使用後發現，「月亮杯的無感程度和舒適度，都比衛生棉和衛生棉條好很多」，沒想到這次經期來時，卻釀成意外；她指出，前兩天突然急性膀胱炎，腹痛到受不了差點休克掛急診，「一邊哭一邊在醫院挨了兩針，還懊惱身體怎麼突然變這麼差」。

安柏透露，回家休養後連續吃了2天的藥，不過洗澡的時候發現氣味越來越奇怪，崩潰想說「到底怎麼了？是不是連下體也出狀況」，於是她將手往下摸，竟摸到卡在體內一個禮拜的月亮杯，才驚覺腹痛及惡臭不是因為膀胱發炎。

她指出，這陣子台北、高雄來回跑，以為自己度過愉快又乾淨清爽的經期，可能是太無感，才沒注意少了1個月亮杯，她說，「拉出來的時候，是聞過此生都會有陰影的可怕味道，還有發黑的血」，最後也自嘲，「差點休克死在自己手裡」、「智商會影響生存機率」。

安柏在臉書分享差點死在自己手裡的故事。(翻攝安柏不在家臉書)

(中時電子報)