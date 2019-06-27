喬治傑生編號236純銀海水藍綠玉髓胸針，2萬元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生編號236純銀琥珀胸針，1萬8000元。（GEORG JENSEN提供）

在眾多珠寶品牌當中，丹麥皇室珠寶品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）以獨特的文化品味和藝文氣息著稱，加上訂價合理、款式經典百搭，深受台灣消費者的喜愛，台灣更一舉拿下喬治傑生銀飾銷售業績的冠軍。丹麥總部為了感謝台灣，獨家在台優先推出限量復刻編號236 胸針和編號54項鍊，雖是限量版，但售價從1萬8000元起跳，可說是高CP值、訂價不浮誇的珠寶品牌。

喬治傑生在台灣市場深耕逾30年，台灣一直是喬治傑生數一數二的重要市場，不僅銀飾銷售拿下冠軍，銀器家飾的業績也創下第三名的佳績，僅次於丹麥和澳洲。

喬治傑生亞洲限量MOONLIGHT BLOSSOM No.54純銀琥珀項鍊，2萬5000元。（GEORG JENSEN提供）

為了讓台灣VIP能搶先買到喬治傑生的限量紀念銀飾，今年喬治傑生推出昔日大師原創作品的復刻版限量項鍊與胸針，在台搶先上架，全系列以喬治傑生大師1900年代創作的作品發想，一款編號236的胸針，是以大自然的花卉為靈感搭配各種有色寶石，不論是平靜優雅的海水藍綠玉髓，有和平美好意涵的橄欖石，或是象徵愛情好人緣的玫瑰水晶等，各具風情。

喬治傑生限量MOONLIGHT BLOSSOM No.73 純銀海水藍綠玉髓項鍊，2萬7500元。（GEORG JENSEN提供）

另一款編號54項鍊則是亞洲限量款，搭配紫丁香水晶與琥珀有色寶石，紫水晶代表愛情與歡欣，琥珀則象徵了財富，都是深受台灣消費者喜愛的款式。

喬治傑生編號90純銀天河石胸針項鍊，7萬5000元。（GEORG JENSEN提供）

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