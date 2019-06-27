嘉義市打造婦幼安居好城市，邀請美國紐約州市立大學約翰杰刑事司法學院刑事司法學系主任Mangai Natarajan主講「性別暴力─跟蹤騷擾犯罪之認識、控制與預防」，市長黃敏惠說，嘉義市反性別暴力，大家都要有「防暴意識」。

市長黃敏惠表示，嘉義市要打造成為婦幼安居的好城市，需要大家一起來，警方致力於防暴意識的宣導，陸續舉辦「＃MeToo反性別暴力」、「點亮社區婦幼安居」等宣導活動，希望喚起大家的「防暴意識」，城市及社區的安全人人有責。

市長黃敏惠說，這次警察局更邀請到美國刑事司法教授來演講，期待透過Mangai教授分享防暴意識的觀點與經驗，提升員警處理性別暴力的專業能力，以及相關單位建起防護網絡，也讓國內外更多人知道嘉義市是拒絕性別暴力的城市，對於性別暴力零容忍。

Mangai教授致力研究藥物濫用、毒品販運、性別暴力、家庭暴力、性侵害犯罪、女警政策研究、問題導向警政以及跨國犯罪等，特別專長於跨國性別暴力之研究，研究成果獲獎無數，她此次分享美國防暴相關法案及實際案例、跟蹤騷擾犯罪之防治策略以及警方處理的經驗，提供嘉義員警參考，有200餘名員警、社工人員等聽講受益。

(中時 )