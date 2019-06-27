買域峰表Bivouac 9000極黑登山表，就送瑞士策馬特健行之旅，含吃住和機票，售價23萬5000元。（Favre-Leuba提供）

對登山愛好者來說，此生若能走訪瑞士的策馬特，並同時擁有一只域峰表（Favre-Leuba）專為登山者研發設計的新款Bivouac 9000極黑登高表，才不枉此生。如今這兩大心願可以一次完成，域峰表自7月1日至31日止舉辦「買表送策馬特」優惠活動，只要購買Bivouac 9000 極黑登高表，就可免費參加策馬特健行之旅，由兩位品牌大使一路陪同，含來回機票和兩夜住宿。

瑞士以自然風景知名，其中馬特洪峰 (MATTERHORN )更是登山者心目中的此生必造訪的聖地，為了讓鐘表玩家體驗瑞士美景，同時也鼓勵登山愛好者瞭解鐘表工藝，域峰表（Favre-Leuba）將在9月19日和20日兩天邀請購買Bivouac 9000極黑登山表的玩家，與知名登山家Adrian Ballinger與Nicolas Hojac一同體驗策馬特健行，活動包括兩天一夜住宿阿爾卑斯山上小屋與餐點，台灣代理商瑞博品還加碼送蘇黎世來回機票和抵達後的第一晚住宿，十分超值。

Bivouac 9000是專業登山表，陪伴無數登山家挑戰極限，美國登山家Adrian Ballinger去年在零下40度低溫條件下挑戰聖母峰攻頂時，就是佩戴Bivouac 9000登山表，售價23萬5000元。

(中時 )