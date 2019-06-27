位於七股下山子寮段的「漁電共生」綠能專區設置審查會27日在民治市政中心舉行，場外聚集贊成、反對雙方人士，舉起布條各據一方表達意見。（莊曜聰攝）

台南七股地區漁電共生專區設置卡關，由於部分區域鄰近黑面琵鷺保護區，遭到不少地方民眾及團體反對，連帶影響業者建設及後續供電啟用時程，投資案恐生變，台南市農業局今天審查七股下山子寮段漁電共生專區提案，贊成與反對方都前往會場外抗議，拉起布條各據一方，經協調後，最後雙方握手言和，7月中旬將共同前往市府陳情，要求制定地方版的審查版本，以利後續作業進行。

七股以養殖漁業為主，地廣人稀，成為政府、民間發展綠能產業的標的，不少業者相中這塊區域積極運作，今年1月中央公布漁電共生提審機制後，業者向台南市政府提出申請，但因遭到地方民眾反對，至今仍無下文。

其中位於海埔新生地的新生段因為鄰近黑琵保護區，屬黑面琵鷺覓食區域，加上文蛤養殖的特性，綠能種電是否合適引發疑慮，當地漁民及公民團體發動抗爭，多次公聽會後做出制定地方審查版本的共識，市議會也決議通過，在地方審查版本未過關前，應暫緩審查案進行。

因此今天審查會時程傳出時，也引發漁民不滿，反對方到會場外拉起白布條抗議，下山子寮的地主也前來表達贊成意見，雙方各據一方，其中有人指市議員陳昆和為反對而反對，陳也拉高分貝回應。

陳昆和表示，市府不顧議會決議，未制定地方版本就審查，是藐視議會，如要強行審查，他會對審查委員提出瀆職告訴，陳昆和說，七股民眾不反對種電，但一切要照規矩來，地方審查版本出來，也能加速無爭議案件的通過速度，為何市府不做為？

最後場外雙方經協調後握手言和，7月中旬將到市府陳情，共同要求市府制訂地方審查版本，讓爭端能盡速落幕；而這次審查會仍繼續進行，尚未有結果。

(中時 )