相差5歲的宋慧喬、宋仲基姊弟戀2年婚姻今(27日)宣布畫上句號，上月有媒體報導宋慧喬打算接演和朱智勳合作新劇《Hyena（鬣狗）》，疑因離婚消息壓力大，今宣布辭演，但宋慧喬公司稍早否認，澄清這部戲他們5月就婉拒演出，也沒拿到劇本，和婚變無關。

據韓媒報導，宋慧喬今傳出疑因和宋仲基協議離婚，這星期向《Hyena》劇組要求退出演出陣容，對此，宋慧喬公司澄清：「作品和私生活是分開的，《Hyena》只是先前討論中的眾多作品之一」，強調辭演新劇「跟離婚根本沒關係」。

而雙宋2016年因《太陽的後裔》假戲真做，隔年被網友爆料同遊峇里島，入住同家飯店，本月初宋慧喬卻被媒體拍到獨自和工作人員前往峇里島度假，返韓後宋慧喬被目擊一個人落寞在機場推行李，手上無婚戒，頭戴鴨舌帽、戴著口罩，如今看來似乎是出國進行療傷之旅，種種細節也暗示婚姻亮紅燈。

(中時電子報)