德國總理梅克爾身體劇烈抖動健康惹關注

短短兩星期，64歲的德國總理梅克爾（Angela Merkel）兩次在重要場合時，都出現身體猛烈抖動的現象，引發各方關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，她27日陪同總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）出席記者會時，身體再度劇烈抖動，而上次她在會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，也出現同樣的狀況。

儘管梅克爾雙手交叉，緊抓住臂膀力圖克制，但仍無法阻止身體抖動。事後她的發言人隨即表示，總理「沒事」。

(中時電子報)