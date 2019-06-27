兩星期大抖兩次 德總理健康成焦點 17:082019/06/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 德國總理梅克爾（左）6月27日在柏林與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）出席記者會時，身體再度出現劇烈抖動的狀況。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾身體劇烈抖動健康惹關注 短短兩星期，64歲的德國總理梅克爾（Angela Merkel）兩次在重要場合時，都出現身體猛烈抖動的現象，引發各方關注。 據《每日郵報》（Daily Mail）報導，她27日陪同總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）出席記者會時，身體再度劇烈抖動，而上次她在會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時，也出現同樣的狀況。 儘管梅克爾雙手交叉，緊抓住臂膀力圖克制，但仍無法阻止身體抖動。事後她的發言人隨即表示，總理「沒事」。 (中時電子報) #德國總理 #梅克爾 #健康 #抖 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 國際 家暴！夏納翰求去 美代防長速換人 07:292019/06/19 國際 影》沒事吧？迎接外賓 德總理梅克爾全身抽搐抖不停 09:562019/06/19 國際 抖不停！專家告訴你梅克爾為何會這樣 15:112019/06/19 國際 超會花 梅根用納稅人近億裝修新家 10:532019/06/25 國際 國際熱門新聞 被迫換掉華為！美農村電信業一看費用臉綠了 - 國際 無良醫亂授精 女病患生11子都他的種 - 國際 下馬威！川習會若無成果 川普嗆：啟動B計畫 - 國際 風向變了？日前外交官：中有意與日建立安全合作 - 國際 兩星期大抖兩次 德總理健康成焦點 - 名流 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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