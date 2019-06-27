尚義海堤只見林女的機車，四周遍尋卻不見人影，情況一度緊張。（警方提供）

金門1名林姓女子因心情不佳，昨晚出門後即失去聯絡，只見機車留在尚義海堤，朋友擔心她尋短急忙報案，警方深夜出動幹員協同岸巡、消防隊搜尋，最後被親自出馬的金湖分局長黃維章發現，順利派員安全護送回家，解除一場緊張狀況。

來金工作的林姓台籍女子，因故心情低落，昨晚18時許獨自騎機車外出後，友人就一直聯絡不上，最後在尚義海堤發現她的機車，四周遍尋卻不見人影，擔心她有尋短念頭，趕緊報警請求協尋。

金湖派出所長吳宜洲火速帶領5名員警趕赴現場，分持手電筒下海灘摸黑尋找，金湖消防分隊、金門岸巡隊隨後也加入，只聽到海浪拍岸聲音，一直找不到失聯林女，時間一分一秒的過去，讓大家心情也愈來愈沈重。

突然，吳所長的手機傳來金湖分局長黃維章的聲音：「……失聯的民眾是不是留短頭髮、穿黑色衣服……」原來黃維章掌握這起協尋案件，除指示派出所幹員調閱路口監視器影像，自己更驅車前往現場了解狀況。在行經「不良燒烤啤酒屋」旁海堤時，發現有一名短髮、黑衣女子，神情落寞地坐在海堤，結果就是大家在海灘找翻的本人，總算都鬆了一口氣。

黃維章分局長指示協尋同仁護送林女回家，也幫她將停在海堤的機車騎回去，一場原本急壞各單位的暗夜尋人，終於平安、歡喜收場。

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