經濟部在昨天舉行投審會，正式以「有國安疑慮」為理由駁回「雙子星案」。對此前行政院長張善政在臉書發文聲援柯文哲，表示雙子星是土地開發案，蓋房子又搬不走，何來國安問題？他還酸蘇貞昌既卡韓又卡柯，根本是新一代卡神，而且判人有罪可以單憑自由心證。

張善政表示，雙子星標案流程已經跑了大半年，台北市政府在經過正常的作業流程後通過審查，甚至市長柯文哲也說過願意親自去拜訪蔡英文總統做講解，連民進黨的大將，金管會主委顧立雄都曾經出來表示南海不是中資；但中央卻還是罔顧台北市政府的審查機制，單純以「南海控股業務及員工位於中國」、「南海發展股票質押給中資控制公司」為由，就駁回申請。如果這樣界定可以成立，那南海控股也有投資陽信銀行，陽信銀行是不是中資？ 海霸王的餐廳跟員工有很多在大陸，海霸王是不是中資？

張善政說，這個判定他看不到一個合理的審查機制，只看到滿滿的政治鬥爭---攻擊明年可能挑戰蔡英文總統大位的台北市長柯文哲。自從蘇貞昌擔任院長以來，看不到治國，只看到制敵；從拒絕救援高雄市長韓國瑜，到惡意阻擋台北市長柯文哲；這一切的動作看不到程序正義，看不到法律規範；只看到因人設事、只看到公器私用。蔡英文為了保護自己的總統位，找來鬥爭經驗豐富的蘇貞昌擔任行政院長，用政府公器來卡韓、卡柯，卡掉一切阻饒蔡英文連任的絆腳石，果然是新一代的卡神。

張善政問民眾，這種只看顏色的政府，我們到底還要忍受多久？ 他表示自己已經宣布參選明年的總統大選，如果有幸當選，絕對不會讓中央因為顏色而大小眼，也絕對不會為保護自己而犧牲社會的進步；他的政府只會是全民的僕役，不會變成政黨的奴隸!

(中時 )