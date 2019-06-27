腦膜破損用泡沫修補、退化的膝關炎軟骨組織用酵素促進再生……這些可不是內容農場的假新聞，而是台灣的研發成果。其中，有的更已進軍國際市場，向世界展現台灣豐沛的生醫創新能量。

台灣生技產業發展迅速，醫療器材是不可或缺的一大主力。但過去國內廠商多半以製造或代工為主，較少投入原創性研發。

近年，情況開始轉變，出身工研院的研發團隊「台灣生醫材料公司（簡稱台生材）」憑著長年累積的研究經驗，開發腦部手術用的創新醫材。其中，「泡沫式人工腦膜」更是全球首創的研發。

「屋頂破了會漏水，人的腦膜也一樣。『泡沫式人工腦膜』就像是給腦用的『矽力控』」，台生材總經理廖俊仁邊說，邊操作著手中一把外型像玩具槍的注射器。

人工腦膜是腦神經外科十分常見的醫材，用以修補腦瘤或腦傷等開腦手術之後，因切割造成的腦膜破洞。

傳統修補方式大致分兩種，就像補衣褲破洞，醫師需將片狀的人工腦膜片覆蓋於破洞上，再一針一線縫補密合。另一種則是用特殊生物凝膠黏合，省時，但黏貼時，腦膜較容易滑動。

不過，這兩種方式，都很難確保百分之百密合，過去統計，約有7~42%比例的病患，會在術後出現腦脊髓液滲漏，影響復原，嚴重甚至造成感染、死亡。

為了解決此難題，台生材的團隊研發一種以人體可吸收膠原蛋白製成的泡沫狀噴劑。醫師只要將它擠在「腦洞」表面，3~5分鐘後，液狀的泡沫就會凝固成型，把洞口密封住。

由於泡沫質地均勻柔軟、可任意塑形，醫師遇到位置較難深入或不規則的破洞時，也幾乎都能順利地覆蓋。

「也比用黏的省時，因為用泡沫噴，醫師也省了剪裁人工腦膜的工作，」專利共同發明人，台大神經外科醫師曾勝弘說。

泡沫式人工腦膜已申請到全球專利，也贏得不少國內、外生醫研發相關獎項，還被其他國際廠商稱讚是近10年來看到最具創新性的生醫材料產品。

起初，團隊將目標放在改良固定方式，提出新的縫補、釘合方案，但不是效果有限，就是作法反讓手術過程更繁複，遭到醫師否決。直到有次廖俊仁忍不住開玩笑「乾脆拿髮膠去噴算了，」大家認真一想似乎可行，才開始著手朝噴霧型的腦膜做研究。

泡沫腦膜的原理，是利用壓力將膠原蛋白溶進二氧化碳碳酸液體中，裝進小鋼瓶。當噴出瓶身接觸空氣，壓力、酸鹼度的改變就會讓膠原蛋白變成泡沫狀。

廖俊仁透露，這項研發背後其實還有不少「無名英雄」做推手。除了膠原蛋白是台生材研發，其他相關技術，台灣早就都有。世界上做最多氣泡水、噴霧的二氧化碳充填廠就在台灣，而醫療級的小鋼瓶，技術也來自國內老字號的不銹鋼胡椒罐跟球棒的工廠。

技術到位後，還要請醫師從使用者觀點做回饋。曾勝弘回憶，團隊經常帶著特別訂製或紙板做的樣品請他試用使否順手、評估泡沫凝固時間是否太快。「研發概念再好，如果醫師覺得不好用，就是失敗的設計，」廖俊仁說。

半導體技術，變身取血栓利器。（圖片來源：pixabay）

泡沫人工腦膜的成功，也讓美國矽谷醫材創投公司Incept找上台生材，共同開發治療急性腦中風的「動脈取栓系統」。

動脈取栓是血管阻塞型中風的一種治療方式。通常用於較晚送醫治療（發病時間介於4.5～8小時之間）且栓塞位在大血管內的病患。

醫師會從患者鼠蹊部動脈放入一條取栓導管，利用細長、具彈性的導絲，將導管一路引至腦動脈中，再以抽吸或牽拉的方式取出阻塞血塊。這種手術風險高，取栓過程需要很小心操作導管，以免傷及腦血管造成腦出血。

廖俊仁說，性能好的導絲，愈能安全、精準將導管送入腦血管中，「愈細軟愈安全，但又得維持足夠的硬度才能操控導管，怎麼拿捏，是最難的挑戰，」。但目前市面上只有美國一家導絲能很順暢地將導管送到腦血管深處，且價格十分昂貴。

為了搶攻龐大的國際市場，台生材以台灣引以為傲的半導體技術，將鎳鈦管進行7200次切割，成功製出扭力高但粗細逼近髮絲的金屬導絲。再搭配真空負壓的幫浦，吸出血栓，也可避免打散的血栓碎片流入腦血管更深處。

廖俊仁自豪的說，有別於以往「國外研發、台灣代工只賺工錢」的模式，團隊擁有技術專利與同等銷售利潤。未來這套設備在美量產後，將第一優先進口「回」台灣，讓國內也有最新穎的醫材可用。

退化性關節炎的病患，過去一旦軟組織開始退化，幾乎無法回復，進展到最後，只有置換人工關節一途。但台生材另一項「台灣之光」—「軟骨組織再生技術」可望扭轉此一局面。利用特殊的酵素溶解、鬆動包在軟骨細胞外的一層組織，進而促使軟骨細胞分裂、再生。

且整個手術過程更簡單。過去類似觀念的治療作法，是把病患其他部位的細胞拿到實驗室做培養，一個月後再把培養的新生細胞植回病患的軟組織中。但患者得做兩次手術、細胞培養過程繁複、一次更要價至少2萬美金，很難普遍應用。

新做法，只要在一般手術室內、40分鐘中左右就能完成。

這項將大幅改變退化性關節治療的技術已在動物身上試驗成功，今年即將展開人體試驗。

(中時電子報)