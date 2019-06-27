我國學生游泳教學推動已經將近18年，除了游泳教學實施率、檢測合格率等量的提升，還要思考如何轉化為質的提升，今年教育部體育署提撥預算給全民組，將在今年暑假7、8月期間針對山林水域活動舉辦推廣研習營，提供學生及社會人士了解夏日戲水安全。

體育署指出，今年截至6月26日，全台有11位學生溺斃，發生地點多為未設置救生員的開放性水域，而根據近10年教育部校園安全事件統計資料，學生溺水死亡原因主要是自行或與同儕結伴出遊戲水，體育署今年針對夏日戲水安全，計畫聚焦在「游泳與自救教學」、「水域安全管理」、「水域安全防治」、「水域安全巡護」四大主軸，用積極引導的方式取代高壓禁止。

體育署署長高俊雄表示，夏季許多民眾會前往山林秘境避暑，免不了會在河川戲水，因此會透過全民組舉辦研習營，在7、8月推廣水域自救能力等戲水安全教育，詳細報名規定計畫一周內公告。

另外，下周三起兩年一度的世界大學運動會在義大利拿坡里開幕，高俊雄將前往當地位選手加油，「這次還和田徑短跑選手楊俊瀚約好了，我會跟選手一同進場、不坐貴賓席，至於掌旗官人選，要等代表團到了以後，根據選手賽程選定開幕儀式隔天沒有賽程的國手代表掌旗。」

(中時電子報)