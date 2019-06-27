等公車都有事 內湖站亭傾倒壓傷人 17:322019/06/27 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市內湖方濟中學公車站牌因底部深度不足加上人行道整修，今天下午近3點往前傾倒，壓傷2民女性民眾，公運處承諾要負起賠償責任。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區星雲街、成功路交叉口的方濟中學公車站亭，今天下午近3點時，突然倒塌壓傷2位民眾，警消獲報趕到現場，年約50歲的王姓女子、59歲的謝姓女子受傷送醫，兩人均腿部骨折，意識清醒，北市府公共運輸處已經到醫院慰問傷者。 北市府公運處表示，該公車站亭是2000年建造，疑似因底部基礎深度不足，加上該處正在進行人行道工程，導致站牌頂棚支撐力不足，往道路方向傾倒，因而壓傷正在等公車的民眾，造成王女右大腿骨折，謝女雙腿小腿骨折，公運處允諾將負起相關賠償責任。 (中時 ) #站牌 #公車 #民眾 #骨折 #公車站牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 打破走路工謠言 韓粉秀散場台中等公車人龍 08:412019/06/23 政治 中市推動綠色交通 捷運進度超前 09:442019/06/24 政治 撞死網球好手謝政鵬女友 司機遭訴 12:432019/06/24 社會 中市電動公車將達160輛 全國居冠 04:102019/06/25 產業．科技 迎捷運時代 中市府整併公共運輸處及捷運工程處 19:072019/06/25 政治 雙北公車7月起上下車刷卡 3個月內診斷路線調整 13:302019/06/26 生活 外國人問路 春社警當人體導航 17:282019/06/26 社會 台南公車運量成長14％ 六都第一 04:102019/06/27 地方新聞 嘉縣1500站牌更新 便利公車通勤族 04:102019/06/27 地方新聞 MLB》界外球受傷的小女孩 頭顱骨折傷勢嚴重 13:452019/06/27 體育 社會熱門新聞 108年度雲林縣學校校長第一階段遴選名單出爐 - 社會 - 中時 罷工遭偷拍北半球 長榮空姐怒提告 - 社會 趙建銘判囚3年 台開案第5度撤銷 - 社會 - 中時 彰化警涉特種行業插乾股 牽動警局人事大地震 - 社會 - 中時 新莊路樹突倒塌 女騎士噴飛爆頭亡 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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