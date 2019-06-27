北市內湖區星雲街、成功路交叉口的方濟中學公車站亭，今天下午近3點時，突然倒塌壓傷2位民眾，警消獲報趕到現場，年約50歲的王姓女子、59歲的謝姓女子受傷送醫，兩人均腿部骨折，意識清醒，北市府公共運輸處已經到醫院慰問傷者。

北市府公運處表示，該公車站亭是2000年建造，疑似因底部基礎深度不足，加上該處正在進行人行道工程，導致站牌頂棚支撐力不足，往道路方向傾倒，因而壓傷正在等公車的民眾，造成王女右大腿骨折，謝女雙腿小腿骨折，公運處允諾將負起相關賠償責任。

(中時 )