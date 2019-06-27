縣府人事處科長曾彥哲獲選模範公務人員，太太環保局科長張華砡（右）衝上前親吻祝賀。（范振和攝）

花蓮縣消防局長林文瑞（左二）等人祝賀獲選模範公務人員的蔡璽鈞（右二）。（范振和攝）

花蓮縣環保局長饒忠（左二）與同仁恭喜祕書饒慶龍（左三）獲選模範公務人員。（范振和攝）

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔（左二）等人祝賀專員林佳陵（右二）獲選模範公務人員。（范振和攝）

花蓮縣政府人事處長吳黎明（中）等人與獲選模範公務人員的科長曾彥哲（左二）合影，同感振奮。（范振和攝）

花蓮政府客家事務處長彭偉族（左）特別恭喜觀光處專員林佳陵（右）拿下模範公務人員獎。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（右六）、副縣長蔡運煌（右五）等人與模範公務人員合影留念。（范振和攝）

縣長徐榛蔚表揚造型似愛因斯坦或貝多芬的環保局祕書饒慶龍。（范振和攝）

花蓮市戶政事務所主任吳俊毅（中） 接受同仁獻花致意。（范振和攝）

花蓮縣108年模範公務人員曾彥哲等5人，今天下午接受縣長徐榛蔚頒獎表揚，在全縣7千多位公務人員中脫穎而出，相當難得，不少同仁也紛紛獻花致意，場面溫馨。

縣政府模範公務人員5人是，人事處科長曾彥哲、觀光處專員林佳陵、消防局隊員蔡璽鈞、環保局秘書饒慶龍、花蓮市戶政事務所主任吳俊毅。徐榛蔚一一致贈獎牌與獎金，並要求5人上台發表得獎感言。

曾彥哲因應公教人員退休資遣撫卹法令施行，克服重重困難，於期限內圓滿完成花蓮縣所屬公教員工退休金重審作業，並針對退休人員辦理多場說明會，主動協助退休人員行政救濟作業，總服務人次超過4500人次。他表示，公務人員都很辛苦，希望大家都把身體顧好，才能提升為民服務的質量。

林佳陵的協助行銷各項觀光活動，不遺餘力，如去年國慶焰火晚會、太平洋燈會、太平洋觀光節、夏戀嘉年華、紅面鴨FUN放暑假等，不一而足；為讓觀光國際化，如辦理峽兩岸博覽會、日本盛岡參訪活動、日本新潟─花蓮2縣包機直航等，全力以赴。她表示，16年來與觀光處同仁相處時間比家人還久，她很感恩。

蔡璽鈞執行太魯閣磐石山墜谷等，特殊山域救援達10件次；執行七星柴魚博物館等重大火災，也不畏火勢，設法搜救受困者；去年0206大地震，協助多人逃生；他也擔任救助、義消特搜授課教官。他說，雖然一上台腦袋一片空白，但仍要感謝老婆讓他無後顧之憂。

饒慶龍重罰和平電廠不法利得4億4192萬9966元，歷經漫長5年行政訴訟，親自參與法院言詞辯論，終在106年7月20日判決縣府勝訴定讞，不法利得全部上繳縣庫。他指出，獲獎是環保局同仁共同努力的結果，他把這個獎項獻給環保局。

吳俊毅在去年0206大地震時，協助災民免費補發身分證等，另，協助收容中心運作，受理協尋失聯親友等，任勞任怨；106年為民服務工作考核，全縣第1；推動各項戶籍登記作業，106年獲戶政績效評鑑，全縣第1。他說，苦民所苦，才會有同理心，做好為民服務的工作。

徐榛蔚強調，縣府有5星級的同仁，建構5星級縣府團隊，今年才能讓花蓮5星10連霸，得獎人積極任事、樂於服務，讓縣民有感，令人感佩，不過模範公務人員受限於名額，還有很多優秀公務人員，也該另類鼓勵一番。

(中時 )