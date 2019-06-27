不只女星有體重困擾，好萊塢銀幕硬漢也躲不過嚴格要求。巨石強森多次登上《富比世》收入最高男演員榜首，更是大受推崇的健身達人，最近他出席一場頒獎典禮時卻透露，剛入行時也曾被嫌太胖不上鏡。

「我剛到好萊塢的時候，他們根本不知道拿我怎麼辦。」站在MTV影視獎頒獎典禮舞台上，巨石強森（Dwayne Johnson）手握剛得到的「世代獎」獎盃，發表了一段擲地有聲的感言：「我要在這裡很快地分享，過去幾年我領悟到，最有力量的事，就是堅持做自己。」

「剛到好萊塢的時候……我是半黑人、半薩摩亞人、6呎4吋（196公分）高、275磅（125公斤）重的前職業摔角手。那時他們告訴我，你要想辦法減個幾公斤、一定要改頭換面、不要再健身了、不要再稱自己為『巨石 （The Rock）』。」

巨石強森從美式足球員、WWE職業摔角手，一路轉戰到好萊塢。剛到演藝圈的頭幾年，一度乖乖照著別人的指示減肥，而感到非常痛苦，「所以我做了選擇，這個選擇是，不是我要習慣好萊塢，而是好萊塢要習慣我。」

「15歲時我聽到了讓我永誌難忘的一句話，不論到了哪裡都帶著這句話，就好像已經深植在我的DNA中。這句話就是：『能成為重要的人很好，但更重要的是，做一個好人。』」

話聲一落，全場掌聲響起。現在的巨石強森除了名利雙收，他在社群網站IG上的帳號更有1.47億人追蹤，是全球最多人追蹤排行榜上第5名的人氣王，透過時常在IG上分享飲食、運動的概念和技巧，儼然成為最受推崇的健身達人。因此他透露這段「被嫌胖」的過往，不僅讓人意外，也格外激勵人心。

拒絕把自己改造成斯文小生，巨石強森成功建立起銀幕硬漢形象，儘管不用「瘦」，但依舊得將體格保持在最佳狀態。

由他主演的《玩命關頭》番外篇（《玩命關頭：特別行動（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）》）將在暑期上映，巨石強森曾透露，他為戲接受了整整18週的魔鬼鍛鍊，內容包含非常嚴格的飲食與高強度訓練。

巨石強森常得為戲調整體態，「我根據不同角色的形象需求來調整我的體態、飲食和訓練形式，」他細數每一個角色，「演出《海克力士（Hercules）》，我的飲食計畫長達22週、《特種部隊2：正面對決（G.I. Joe: Retaliation）》則是14週，《不勞而禍（Pain & Gain）》中我則希望讓自己看起來很壯碩、很高大、很危險的樣子。」

他為了完美詮釋電影中《不勞而禍》的角色，特別增重約15磅（約7公斤）；為了扮演《海克力士》中的宙斯之子，則把已經很嚴格的健身訓練再升級，一週鍛鍊6天、整整長達半年。

巨石強森透露拍攝《海克力士》的時候，每天清晨4點起床，先做有氧運動和舉重，然後再到片場。就算是不用拍片的日子，他也大多在清晨3點到5點之間起床，「我喜歡在太陽升起的時候鍛鍊。」

每次運動持續90分鐘，有時候甚至長達1小時又45分鐘，「我通常都處在拍攝電影、或準備拍攝的狀態中，所以我希望隨時將體態保持在一定水準。就算不是為了拍攝，用運動來開啟我的一天，也讓我感覺很棒。」

巨石強森的「作弊餐」，份量都很驚人。圖片來源：巨石強森IG

巨石強森日常飲食以魚肉、蛋、牛肉、雞肉、蔬菜、馬鈴薯為主，尤其被認為富含蛋白質的鱈魚是他的最愛。

他曾透露每天進食六到七次，力求蛋白質充足好鍛鍊肌肉，也會加入優質澱粉，讓營養均衡，更精細到所有食物都要確實秤重，決不偏離安排好的飲食計畫。

不過他偶爾也會給自己一點犒賞，也就是暫時甩開卡路里限制的「作弊餐」，巨石強森的作弊餐份量大得令人咋舌，像是3大盤壽司（粉絲數了數，總共將近80個壽司），或是2個大漢堡、薯條，外加餅乾、起士蛋糕等點心。有人認為偶爾一頓高卡路里的大餐，可加速新陳代謝，但營養學家莫爾（Chris Mohr）警告：「吃得多不代表就能燃燒比較多熱量。」他認為儘管進食後新陳代謝確實會加快，但不代表能抵消你所攝取到的熱量。

巨石強森不是人人能當，要像他一樣偶爾放縱，最好還是先衡量自己的運動量是否足夠。

資料來源：Men’s Health、ABC、Bodybuilding

(中時電子報)