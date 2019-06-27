元長鄉五塊厝社區發展協會使用長榮航空公司的汰換電腦，做為弱勢學子課輔班程式設計課程的工具。（縣府提供）

縣府社會處也申請沙發，放在社會處一樓供等候的民眾可坐。

長榮航空公司汰換飛行員衣櫃、辦公室電腦、貴賓室沙發，外觀及功能仍良好， 今年贈給雲林縣社福團體，共68個社福團體及學校申請320個衣櫃、135台電腦、22張沙發，6月12日都已送抵並且使用中，27日舉行捐贈儀式。

長榮航空公司2014年起把汰換的設備捐贈給有需要的社福團體，今年提供雲林縣申請，共68個社福單位、長照中心、關懷據點、老人會、學校登記。

所有二手物資在六月初陸續運抵雲林縣，包括320個飛行員使用過的衣櫃、135台汰換的辦公室電腦、22張外觀及功能好的貴賓室沙發。

縣府27日舉行捐贈儀式，縣長張麗善表示，雲林縣49.7％是農業人口，年產值803億元，平均每人每年收入不到35萬元，每月可支出費用不到1.5萬元，69萬縣民中有12.6萬人是老人，雲林縣是經濟薄弱縣分，感謝長榮航空公司與張榮發基金會雪中送炭，未來也多多益善。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，長榮航空因應業務需求汰換設備，考量除役的資源外觀及功能仍良好，經縣府社會處媒合，基金會贊助25萬元運費，使物資順利運達。

元長鄉五塊厝社區申請5台電腦，作為單親、隔代教養孩子們課輔班學習機器人程式語言之用，理事長黃瑪莉感動說，課輔班孩子們看到電腦很高興，很有興趣學習。

西螺文昌國小申請衣櫃，校長梁博雍表示，該校棒球隊終於有了衣櫃，近來該校在社會資源挹注下，棒球隊的表現越來越好，他也告訴學生「常存感恩之心」。

(中時 )