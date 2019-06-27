雲林縣虎尾安溪里一水泥瓦工廠被指堆置大量可能有毒土方，承租土地的林姓土方業者（左）出具來源及去向證明，和林姓地主強調，合法無毒。（許素惠攝）

雲林縣虎尾安溪里靠近145乙線縣道、一處水泥瓦工廠被推置大量黑竭色土方，附近居民指會飄出臭味，經雨沖刷泥水流入溝渠，擔心有毒汙染，提出檢舉，但業者提出土方來源及去處證明，強調無毒合法，且縣府環保局也稽查過，請居民放心。

居民指出，該水泥瓦工廠看似已歇業許久，被堆置了大批黑竭色的土方，表面看上去和一般土方差不多，卻飄出陣陣惡臭，尤其僅以薄薄黑網蓋住，近來天天下雨，經雨水沖刷，泥水流入溝渠，擔心可能含毒或者有其他有害物質，汙染農田，也影響生活環境。

安溪里長蔡朝忠前往關切，水泥瓦工廠老板林卿表示該工廠仍在運轉生產，只是因用不了太多土地，所以將空出的土地出租給土方業者做為暫置的轉運場，租約3年。

林姓土方業者也主動出示多項土方來源及去向的合法文件，說明這些土方是用來填土造路及建地填充的「粒料級配」，租用堆置的場地是工業用地，是乾淨安全且合法的土方，也通過環保人員的稽查。

縣環保局副局長林武宏指出，初步稽查未發現不法，該局會再仔細核對土方來源，若來源沒問題，也會要求業者做好防塵防汙措施，讓居民安心。

(中時 )