德米切利斯（上）與小朋友親切合照。（迷你足球協會提供）

2014年隨阿根廷拿下世足亞軍，也助拜仁慕尼黑4度稱霸德甲聯賽的退役後衛「將軍」德米切利斯（Martin Demichelis），27日以安聯人壽足球大使身分訪台，蒞臨安聯小小世界盃的決賽記者會，除了勉勵小朋友，也不忘力挺正在美洲盃奮戰的前隊友兼好友梅西（Lionel Messi）。

「真正熱愛足球的人，對於國家有這樣優秀的球員，應該懷著感恩的心。」德米切利斯說。

德米切利斯現年38歲，於2017年5月宣布掛靴退休，他在2010、2014世足賽都與梅西並肩作戰。由於阿根廷正在美洲盃苦戰，小組賽先輸哥倫比亞、再平巴拉圭，儘管最後以2比0擊敗受邀參賽的亞洲盃冠軍卡達，以小組第2晉級8強，梅西跟阿根廷的表現仍被球迷批評。

「批評是阿根廷的文化，因為阿根廷人不太能接受失敗，會感到痛心。」曾代表阿根廷出賽51場的德米切利斯，以過來人的身分如是說，他認為阿根廷正在換血，雖然一開始跌跌撞撞，但也踢得愈來愈好，仍值得期待。

德米切利斯（左）曾與梅西在兩屆世足賽並肩作戰。（美聯社資料照）

德米切利斯也有義大利護照，就連這次隨行訪台拜仁公關部門經理巫文（Harry Unwin）都說：「在德國也很多人叫他德米『凱』利斯。」趁難得的訪台機會直接求證，這位明星後衛也親切的說：「我的姓應該念德米切利斯。」

安聯人壽是拜仁慕尼黑的主要贊助商，目前拜仁主場就叫做安聯球場，德米切利斯曾效力拜仁8季，雙方關係密切。今年拜仁完成空前的德甲7連霸，當家後衛胡莫斯（Mats Hummels）卻在球季結束後「鳳還巢」轉會回到亞軍多特蒙德，對此德米切利斯也笑著說：「我不知道原因耶，聽到蠻驚訝的！」

安聯小小世界盃經過全國6縣市的分區預賽，7月13、14日將在台北田徑場進行最後決賽，U15組前3名隊伍將有名額送至新加坡、德國受訓。主辦單位今天記者會除了請來德米切利斯，也邀請曾獲資助到印尼峇里島受訓的青年隊國腳林偉傑，一起為這項賽事加持。

德米切利斯訪台展現親切丰采。（迷你足球協會提供）

(中時電子報)