演藝圈夢幻夫妻檔「雙宋」宋仲基、宋慧喬，婚後雖屢傳婚變然均被雙方經紀公司否認，直到今(6/27)兩人先後發聲明證實離婚，震驚各界，算一算婚姻維持不到2年，甚至爆出夫妻倆早在去年9月已秘密分居，雙方飽受壓力，宋慧喬傳爆瘦5公斤，瘦到婚戒從手指滑落，而宋仲基則於接拍新戲《阿斯達年代記》期間，寄住於私密男性好友家中，年初便一直被傳出脫髮照，相關人士爆料，早有劇組人員在猜測夫妻倆是不是發生什麼事？

雙宋證實夢幻婚姻破局，除眾說紛紜的離婚原因引發熱議外，兩人身上的「異樣」 如今也被拿出來跟婚變消息比對，宋仲基開始被傳出脫髮照約莫在今年初，他當時前往汶萊取景拍戲，跟工作人員的合照被流出，髮量明顯變稀疏，跟過去頂上濃密茂盛的模樣相差甚大，之後他也常戴帽子現身，脫髮傳聞甚囂塵上，韓國網路上一度出現「宋仲基掉髮」熱門關鍵詞。

據《newsis》報導，相關人士爆料，宋仲基拍攝《阿斯達》期間，婚變輿論已漸漸蔓延，而他為此責怪自己，感到辛苦，壓力甚大，脫髮狀況因此越來越嚴重，「工作人員之間也會討論『夫妻關係是不是怎麼了』，傳聞傳到這種地步」，如今雙宋確定結束婚姻，網友、粉絲回頭看宋仲基脫髮照，不禁表示「他都禿髮了，壓力該有多大」、「脫髮真的沒在開玩笑」，覺得相當心疼。

(中時電子報)