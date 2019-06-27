好萊塢女星荷莉貝瑞（Halle Berry）常分享健身心得，但很少人知道她是第1型糖尿病患者。她宣稱靠生酮飲食逆轉病情、甚至一度停止注射胰島素，不過醫界警告，這完全是錯誤示範！

23歲拍攝電視劇的時候突然昏倒、陷入昏迷，整整不醒人事7天，並診斷出罹患第1型糖尿病，這是女星荷莉貝瑞的真實經驗。

銀幕上幾乎零贅肉、曲線完美，還常常分享健身秘訣的荷莉貝瑞，難以和糖尿病聯想在一起。她自己也坦承，發病後經常因為必須注射胰島素而中斷會議，覺得不方便，不過她樂觀面對，「這就是人生嘛。」她說。照常生活、工作，荷莉貝瑞與疾病共存的態度很正面，但或許是太過樂觀了一點，她竟然宣稱已自行「逆轉」糖尿病。

荷莉貝瑞2007年就曾宣稱透過健康飲食改善了糖尿病，並表示已不再是第1型糖尿病患者，而是罹患第2型糖尿病，同時不再需要注射胰島素。

當時美國醫界大力炮轟，認為她是錯誤示範，因為第1型糖尿病無法真正「痊癒」，必須終身注射胰島素治療。

雖然荷莉貝瑞之後表示已經恢復注射胰島素，但2018年她又在IG發文：「生酮飲食帶來許多好處，像是體重減輕、控制食慾、提升活力， 心理狀態也更好。」

「如果你像我一樣，你還可能可以逆轉糖尿病，而且有更好的體力、膚況也能改善，有痘痘的人，痘痘也會變少。」但是第1型糖尿病，真的能逆轉嗎？

第1型糖尿病是因為自體免疫失調、摧毀了分泌胰島素的胰島細胞所致。因為胰島細胞99%被破壞，身體胰島素在絕對缺乏下，發病後，終身需注射胰島素治療。

第1型糖尿病比例約佔5%，荷莉貝瑞雖然恢復注射胰島素，並且是美國青少年糖尿病協會（Juvenile Diabetes Association）的義工，但是她大力提倡生酮飲食對糖尿病的好處，仍有爭議。

糖尿病友採用生酮飲食，雖然能短時間有效改善血糖，但糖尿病專家還是認為「均衡飲食」才是王道。

一般正常人的胰島素，可調節酮體對身體的危害，因為酮體而中毒的機率並不高；但糖尿病友缺乏胰島素或胰島素不足，施行生酮飲食可能導致過多酮體堆積在體內，而出現酮酸中毒！

已經有腎臟病變的病人，施行生酮飲食更會增加腎臟代謝負擔，恐怕導致腎功能惡化、甚至洗腎。

比起生酮飲食，「低醣飲食」更適合糖尿病病友。圖片來源：pixabay

低醣不生酮，才是控糖、減脂最安全的做法，採取「低醣飲食」搭配運動習慣，一樣能降血糖、減重、減脂，不需要採取嚴格的生酮飲食。

正常人醣類攝取約佔一天總熱量的50%，低醣飲食則佔20%，換算下來相當於1碗五穀飯、3~6份青菜、2份水果。

罹病後更重要的是向前看的正面心態，40歲確診為第1型糖尿病的Ema，就在著作《別為生病哭泣，因為它讓我們懂得珍惜》中表示，「 就算它（糖尿病）沒有跟我商量，就闖進我的人生，但它並沒有阻擋我享受人生的權利！」

Ema的病後人生不設限，積極控制血糖、慎選食物的同時，照樣騎自行車環島、上山打獵、搭遊艇遊湖，只要攜帶胰島素、備妥就醫證明、充分了解自身體力，天涯海角都能去。

荷莉貝瑞也說，「糖尿病反而成了一份禮物，它給我力量、讓我堅強，因為不管多麼不舒服、多麼痛苦，我都必須面對現實。」

資料來源：Daily Express、Diabetes UK

(中時電子報)