宋仲基(左一)和金玉彬(右一)合作新戲《阿斯達年代記》。（Netflix提供）

宋慧喬、宋仲基今（27日）證實離婚，震驚娛樂圈，外界瘋猜兩人婚變主因，其中一說傳出宋仲基出軌宋慧喬閨密造型師，而離婚消息發布後，宋慧喬更被發現IG已取消追蹤閨密，令人不禁多作聯想，但現又傳出真正的第三者其實另有她人，疑似是和宋仲基合作新戲《阿斯達年代記》的女星金玉彬。

據韓媒報導，宋仲基從去年9月《阿斯達年代記》開始拍攝後，就從和宋慧喬住一起的新婚房裡搬出來，兩人已分居多時。而到了今年三月就有大陸網友PO出「私生飯」的說法，稱情人節時，曾目擊宋仲基和金玉彬在蛋糕店約會，並找來經紀人作掩護，另外，兩人也曾被目擊在宋仲基老家大田碰面，見面次數相當頻繁。

爆料者更指出在《阿斯達年代記》野外拍攝期間，宋仲基與金玉彬同住一間房，且常在片場看到兩人同行，最近則是在兩周前看到他們一起出現在餐廳，在網上掀起一陣熱議，不過不少人也抱持觀望態度，認為還是等「D社」消息比較實在。

(中時電子報)