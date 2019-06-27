南屯國小社區共讀站甫開幕，招募新書，日前邀請捐書人在其捐贈的書內簽名，讓愛流傳。（黃國峰攝）

南屯國小社區共讀站4月中甫開幕，藏書不足，對外發動募捐，一個多月來共募得24萬多元，買近1千本的書籍，日前舉行簽書會，邀請捐書人，在書內簽名。（黃國峰翻攝）

南屯國小社區共讀站，今年4月才落成，但館藏書才7、8千冊，藏書嚴重不足，校長蔡承憲向各界發起認養捐書活動，截至5月中，共募得247,003元，採購了157套書，近1000本繪本與故事書，日前舉行簽書會，邀請捐書者在紀念章下簽名，讓愛流傳。

不同於作家簽書會，南屯國小社區共讀站簽書會則是邀請捐書人在書上簽上名字，因此除了地方賢達外，也有不少素人，如有些是老師、是家長、更特別的是南屯國小的小朋友個人捐出自己的零用錢，也有的是全班合捐，因此才有那總募得資金，尾數是3塊錢的情形。

南屯國小校長蔡承憲指出，原本南屯國小圖書館長藏書雖有2萬冊，但實在太破舊了，有的還有30年以上的歷史，隨著共讀站的成立，因此淘汰一萬六千多冊的書籍，目前僅剩下7、8千冊，所以發起全校社區、校友、家長、老師的認捐書籍活動，事先擬定了157套的圖書，開放認捐。

蔡承憲接著表示，很開心一個多月來，共募得247,003元，買了將近1千本的書，也特別製作了一個紀念章，並邀請捐書人，在紀念章的下方簽名，讓往後看到這本書的閱書人，都能知道捐贈者是誰，讓愛流傳，灑下閱讀的種籽。未來歡迎大眾持續捐書，預計藏書達到二萬冊，讓孩子透過閱讀打開世界的窗、看見想像與美麗，謝謝老師、家長、校友、社區為學生所做的努力。

(中時 )