中共打造新式大型075兩棲攻艦

近期共軍加速075兩棲攻擊艦的建造，同時擴增兩棲部隊編制，讓外界特別關注其遠征能力與攻台登陸戰力。美軍事專家在國會聽證會上指出，共軍遠征能力近年顯著提升，但仍未能滿足保護海外利益的需求；在發動對台戰爭時，共軍兩棲登陸戰力也還存在差距。

《美國之音》報導，美國海軍陸戰隊大學亞洲研究學者克里斯多夫．楊(Christopher Yung)在美國會的「美中經濟與安全審查委員會」(USCC)聽證會上表示，雖然共軍遠征能力近年來顯著提升，但中國大陸海外人員資本等利益擴增太快，共軍仍無法完全滿足保護海外利益的需求，甚至還不具備遠征台灣的能力。

克里斯多夫．楊說，共軍已朝著中共國家主席習近平所稱「世界一流軍隊」的方向邁出大步，從建造遼寧號航空母艦開始，中共海軍就開始為遠征能力作準備。到2025年，中國可能會擁有4艘航母，而且還加緊打造類似美軍黃蜂級的075型兩棲攻擊艦，讓共軍遠端投送能力大增。此外，空軍也透過多邊合作加速發展，2019年將擁有全球最大的軍用運輸機安-225；陸軍基本上實現機械化，近年更加強兩棲作戰能力，2017年之前只有2個陸戰隊旅共約1萬人，現在已擴編至8個旅超過3萬人。

他表示，中共已經成功獲得支持海外利益以及台灣利益行動所需的平台、武器系統以及相關的民用資產，也為和平時期執行遠征任務奠定基礎，但是距離真正的遠征能力還有相當差距，特別是在激烈衝突的環境中。

克里斯多夫．楊說，共軍已經擁有的攻打台灣的所有硬體元素，例如登陸艇、兩棲登陸車、登陸艦、水面作戰人員與後勤飛機等，但是共軍仍缺乏遠征作戰的跨軍種無縫連接經驗。這些無縫連接需要負責的指揮和控制、訓練有素的跨軍種協調以及考慮周全的軍事原則。

報導說，美國防部2019年向國會提交的報告指出，中共在硬體上尚不具備攻打台灣的能力。目前中共海軍最缺乏的就是兩棲攻擊作戰力量，特別是在台海作戰與南海島礁作戰上。

美國軍事安全評論員凱爾．溝上(Kyle Mizokami)亦曾撰文指出，中共艦艇數量雖多達300餘艘，但多數不適合遠征作戰。例如056型護衛艦僅適用於展示軍力、近海防衛與反潛，較大型的054A護衛艦亦不具備防禦航母戰鬥群或遠端打擊的能力，而這2種軍艦就占了中共軍艦的三分之一。

溝上還說，進行遠端作戰必須有大型武力投射平台，共軍目前只有一艘航母，沒有大型兩棲攻擊艦，用於保護航母和兩棲攻擊艦免受大規模導彈攻擊的巡洋艦也很缺乏，相近功能且已服役的目前只有1艘055型。

報導說，為攻打台灣量身定制的075型號攻擊艦雖然可以在2025年投入使用，但075型攻擊艦尚沒有垂直/短距起降戰機，要追上美國黃蜂級兩棲攻擊艦的能力還有相當距離。

(中時電子報)