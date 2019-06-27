◎民主黨總統參選人楊安澤 27日首秀 反對美陸零和競爭

美國民主黨總統參選人在昨日首場辯論會上，10位候選人中的4位認為中國是美國的最大威脅。來自台灣移民家庭，爭取民主黨總統候選人提名的華裔楊安澤並沒有出席，他將在27日舉行的第二場辯論會上出現。

◎工會提檢討包月方案 長榮持戒心

長榮航空空服員罷工進入第8天，在資方硬起來要求桃園市空服員職業工會「先提對案才肯談」之下，工會改變策略，不堅持調爭議性較大的日支費與禁搭便車條款，而是將疲勞航班列為第一項訴求。但據了解，工會過去不斷操作長榮超工時的形象，資方對今日的對案仍持有戒心。

◎蔡英文新提名4大法官 立院投票通過

蔡英文總統提名蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎及楊惠欽擔任新任大法官，立法院今天舉行大法官人事同意權投票。經投票結果，蔡英文新提名的4位大法官都獲得過半立委支持，立法院正式通過4人的人事案，蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎及楊惠欽將擔任新任大法官，也代表「蔡系」大法官已經超過三分之二。

◎為反對美對陸加稅 遊戲界三巨頭罕見團結

據外媒曝光，索尼（Sony）、微軟（Microsoft）和任天堂（Nintendo）本月17日聯合致函美國總統川普，共同反對美國在貿易戰中對大陸商品徵收關稅，稱這將嚴重損害整個視頻遊戲行業。這三家公司在聯名信中表示，上調25%的關稅將導致美國消費者多支付8.4億美元來購買遊戲機。這次三大遊戲公司罕見聯合也引起遊戲愛好者的熱議。

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(中時電子報)